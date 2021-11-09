3,3 milyon ton ihracat hedefleyen un sektörü Antalya'da buluşacak

ANTALYA (AA) - Türk un sanayicileri, yerli ve yabancı 1.000 delegenin ve sektör paydaşlarının katılımıyla 11-14 Kasım'da Antalya'da bir araya gelecek.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'ndan (TUSAF) yapılan açıklamaya göre, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Türkiye Hububat Kongresi 2021/16. TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi" bu yıl ortak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 7 yıldır dünya un ihracatı şampiyonu olmasına büyük katkı sunan federasyon, sektör temsilcileri ve paydaşlarını yabancı konukların da katılımıyla bir kez daha buluşturacak.

Yerli ve yabancı 1.000 delegeyi ağırlayacak ortak kongre, bu yıl "İklim Değişikliği ve Küresel Salgın" temasıyla gerçekleştirilecek. Kongrede, aynı zamanda 50 sergi alanı da bulunacak.

Açılışına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal gibi isimlerin katılımının beklendiği kongrede, buğday ve un piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik dinamikleri gibi pek çok konu, uzman isimlerin panelistliğinde masaya yatırılacak.

Bu yıl un ihracatında hedef 3,3 milyon ton

Açıklamada etkinliğe ilişkin görüşleri yer alan TUSAF Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, geçen yıl 3 milyon ton un ihracatıyla 1,1 milyar dolar gelir sağladıklarını, Türkiye'yi 7 yıldır dünya un ihracatı şampiyonu yaptıklarını bildirdi.Ulusoy, 18 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörünün, şu anda 163 ülkeye ihracat yaptığını kaydederek, "Un sanayisi, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Dünyaya satılan her 3 kilogram unun 1 kilogramını Türkiye satıyor. Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 2020'de 3 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin kasasına 1,1 milyar dolar girmesini sağladı. Bu yıl hedefimiz 3,3 milyon ton un ihraç ederek, yeni bir başarıya daha imza atmak." değerlendirmesini yaptı.

"Salgında buğday ve un ön plana çıktı"

Ulusoy, TUSAF olarak çalışmalarını daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından konuklarla birlikte sektörü değerlendirmek adına bu kongreyi düzenlediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Etkinlikte, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek. Türkiye, buğday arz ve talebinde dengeli bir ülke. İthalatının, mamul ihracatının ham maddesi olarak kullanılıyor. Toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmalıyız."

Ulusoy, salgınla birlikte buğdayın ve temel gıda maddesi unun ön plana çıktığının altını çizerek, "Bundan sonraki salgınlara karşı nasıl bir yol planı çizilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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