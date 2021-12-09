3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı yarın Moskova'da - Haberler
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3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı yarın Moskova'da

3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı yarın Moskova'da
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik önerilen 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı yarın Moskova'da yapılacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik önerilen 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı yarın Moskova'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Moskova'da düzenlenecektir. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Federasyonu ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz temsil edecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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