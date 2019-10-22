3,2 milyon hektar alana "özel statülü" koruma
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün doğal güzellikleri koruma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
22.10.2019 11:39
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün doğal güzellikleri koruma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Dunya.com