2K, HB Studios'u satın aldığını açıkladı
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2K, HB Studios'u satın aldığını açıkladı

16.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:05
2K, HB Studios'u satın aldığını açıkladı

2K, PGA Tour 2K211 geliştiricisi HB Studios'u satın aldığını kullanıcılara duyurdu.

2000 yılında kurulan Kanadalı oyun stüdyosu son senelerde The Golf Club, The Golf Club 2 ve PGA Tour 2K21'i oyunseverler ile buluşturdular. Onun öncesinde FIFA, Madden NFL, NBA Live ve Tiger Woods PGA Tour serilerinde EA Sports ekiplerine yardımcı oluyorlardı.

En son geçtiğimiz sene 2K yayıncılığı altında çıkan PGA Tour 2K21 iki milyondan fazla satış gerçekleştirdi ve stüdyo golf oyunlarına odaklanmaya devam ederek başarısını sürdürme amacında olduğunu söylemek gerekir.

Ayrıca 2K golf efsanesi Tiger Woods ile ile uzun yıllar sürecek olan lisans anlaşması imzaladı.

Tiger Woods, HB Studios'un yeni golf oyularında yer alarak oyunlarda baş yönetmen rolü üstelenerek oyunlara kalite katmaya devam edecek diyebiliriz.

2K ile HB Studios anlaşmasının bu ay içinde tamamlanması beklenilirken, anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı.

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