29cOcak bu hafta Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda erkekler ve kızlarda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 29 Ocak, sünnet annesi ve kirve konseptiyle şık elbiseler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 29 Ocak bölümünde Doya Doya Moda'da sünnet annesi ve kirvesi konseptiyle şık kıyafetler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. Peki Doya Doya moda erkekler kim elendi? Doya Doya Moda kızlar kim elendi? İşte haftanın birincisi ve elenenleri!

TV8 DOYA DOYA MODA CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda kızlarda bu haftanın birincisi 98 puanla Ceren oldu ve Ceren 2. kolyesini aldı! Erkeklerde ise Doya Doya Moda'nın bu haftaki birincisi 105 puanla Adnan oldu ve saatin sahibi oldu!

BU HAFTA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

29 Ocak 2021 Doya Doya Moda yarışmasında erkeklerde Ufuk, Batıcan ve Ahmet eleme adayı oldu. Bu hafta erkeklerden elenen isim Ufuk oldu. Kızlarda ise bu hafta Doya Doya Moda eleme potasına Birben ve Ayşegül girdi. Elenen isim ise Ayşegül oldu.