29 yıldır şehit oğlunu mezarını bırakmayan ve köyde tek kalan babaya "Babalar Günü" sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

29 yıldır şehit oğlunu mezarını bırakmayan ve köyde tek kalan babaya "Babalar Günü" sürprizi

29 yıl önce Van'da şehit düşen oğlunun mezarını yalnız bırakmayarak köyden ayrılmayan ve tek başına kalan şehit babasına, Türk Kızılayı ekipleri, Babalar Günü hasebiyle sürpriz yaparak pasta kesti.

29 yıldır şehit oğlunu mezarını bırakmayan ve köyde tek kalan babaya
21.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:10

29 yıl önce Van'da şehit düşen oğlunun mezarını yalnız bırakmayarak köyden ayrılmayan ve tek başına kalan şehit babasına, Türk Kızılayı ekipleri, Babalar Günü hasebiyle sürpriz yaparak pasta kesti.

1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sabahattin Tokat'ın Kastamonu'nun Araç ilçesi Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki babası Sadık Tokat'ın 64 yıllık evlilik hayatındaki ilk babalar gününü Türk Kızılayı ekipleri kutladı.

87 yaşındaki şehit babası Sadık Tokat ile 82 yaşında hayatını kaybeden Huriye Tokat çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Baba Tokat, şehir merkezindeki şehitliğin uzak olması nedeniyle oğlunun naaşını köydeki evlerinin yanına defnettirdi. Zamanla ailenin diğer çocukları ile köy halkının büyük kısmı şehre göç etti. Sadık Tokat ise, eşi ile şehit oğlunun yalnız kalmaması için köyden hiç ayrılmadı. Karı koca, her gün şehit oğullarının kabri başında dua edip mezarının bakımını yaptı. 29 Ocak 2020 tarihinde anne Huriye Tokat, vasiyeti üzerine oğlunun yanına defnedildi. Sadık Tokat, şehit oğlu ve eşini yalnız bırakmamak için şehirde yaşayan çocuklarının ısrarına rağmen köyü terk etmedi. Her gün mezarlığı ziyaret eden Şehit Babası Tokat, artık oğlunun yanı sıra eşine de dua ediyor.

Sadık Tokat'ı Babalar Günü'nde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Türk Kızılayı ekipleri yalnız bırakmadı. Hayatında hiç Babalar Günü kutlanmayan Sadık Tokat'ın ilk Babalar Günü'nü İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Türk Kızılayı ekipleri kutlayarak kendisine büyük bir sürpriz yaptı. Şehit babası Tokat için ekipler yaş pasta kesti. Bir süre şehit babası ile sohbet eden Kızılay ekipleri, ayrıca Şehit Selahattin Tokat'ın kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

"29 yıldır şehit oğlumun mezarını bekliyorum"

87 yaşındaki Şehit Babası Sadık Tokat, "Ben oğlunu 29 yıl önce buraya gömdüm. Şehit oğlumun mezarını bırakmam. Şimdiye kadar bırakmadım. Bu seferde eşim öldü, eşimin mezarını da bırakmıyorum. Benim 8 çocuğum var, 5'i kız 3'ü oğlan. Kızımın birisi öldü, oğlumda şehit oldu. Gerisi sağlar" dedi.

Köyde kendisinden başka kimsenin kalmadığını fakat ara sıra damadının kendisini ziyarete gelerek ihtiyaçlarını gördüğünü anlatan Tokat, "Ben, şehit oğlumun mezarını burada yalnız bırakmamak için bu köyden ayrılmadım. Oğlum, Van'ın Çatak ilçesinde karakolda şehit düştü. Ayrılmakta istemiyorum, içimden gelmiyor" diye konuştu.

"Daha önce hiç Babalar Günümü kutlayan olmadı"

Daha önce kendisinin hiç Babalar Gününü kutlayanın olmadığını söyleyen Tokat, "İlk kez siz kutluyorsunuz. Şimdiye kadar Babalar Günümü kutlayanı işitmedim" şeklinde konuştu.

"29 yıldır şehit oğlunun mezarının başından ayrılmamış"

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel, Sadık Tokat'ın 29 yıldır şehit oğlunu yalnız bırakmamak için köyden ayrılmadığını belirterek, "Bugün, Kastamonu Kızılay Şubemiz olarak Babalar Günü hasebiyle Araç'ın Avlacık köyünde yaşayan ve şehit oğlunun mezarı sırf bu köyde olduğu için köyünü terk etmeyin 29 yıldır oğlunun başından ayrılmayan Sadık amcamızı ziyarete geldik. Kendisinin hem Babalar Gününü kutlamak hem de hayır dualarını alıp askerde şehit olan oğlunun da ziyaret etmek amacıyla bugün buradayız. Biz, kendisinden hikayesini dinlediğimizde bundan çok etkilendik. Bu köyde tek başına yaşadığı halde eşi de vefat ettiği halde oğlunun mezarının köyde olması sebebiyle buralardan ayrılmadığını ve oğlunun burada olması sebebiyle ölene kadarda burada yaşamaya devam edeceğini söyledi. Biz, buradan tüm şehitlerimizi de bir kez daha anıyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Bizde, şehit babamızın birer evlatları olarak Babalar Gününü kutluyoruz" dedi.

Şehit Babası Sadık Tokat'ın baba olmasının üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen ilk kez Babalar Gününün kutlandığını öğrendiklerini söyleyen Başkan Güzel, "Şehit Babamız, Kızılay ekipleri tarafından ilk baba olmasının üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen ilk kez Babalar Gününün kutlandığını söyledi. Bizde Kızılay ekipleri olarak buna da vesile olduğumuz için ayrı bir mutluluk duyduk, şehit babamısın Babalar Gününü de hep birlikte kutlamış olduk" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Hulusi Akar Halife Hafter Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: 29 yıldır şehit oğlunu mezarını bırakmayan ve köyde tek kalan babaya "Babalar Günü" sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:37:14. #1.15#
title