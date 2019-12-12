29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti
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29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti

İnternet üzerinde "com.tr, org.tr" gibi alan adlarının yönetim yetkisine sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) fiilen devretti. BTK mayısta açtığı davayı kazanmış ancak teknik işlemlerin bitmesi aylar sürmüştü.

12.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:16
29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti

İnternet üzerinde "com.tr, org.tr" gibi alan adlarının yönetim yetkisine sahip (ODTÜ), tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) fiilen devretti.


ODTÜ, 1991 yılından beri İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA/ICANN) ile birlikte '.tr' uzantılı alan adlarını sağlayan ve tahsisini yürüten yetkili konumundaydı. ODTÜ'nün söz konusu tahsisten yıllık en az 25 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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