29 yıldır, 1,5 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamirciliği yapıyor

01.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:02

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, 29 yıldır 1,5 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamirciliği yapan Hüsamettin Güngör (52), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettirmeye çalışıyor. Güngör, "İki çocuk büyüttüm bu mesleği yaparak. Okuttum, evlendirdim. Allah'ım sağlık, sıhhat verdikçe mesleğimi devam ettireceğim" dedi.

Ayakkabı tamircisi Hüsamettin Güngör, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 1,5 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Gelişen teknolojiye yenik düşme tehdidiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için farklı ürünler yapmaya da yönelen Hüsamettin Güngör, ayakkabı tamirinin yanında, tabanca, bıçak ve telefon kılıfları dikip, el çantaları tamir ederek ailesinin geçimini sağlıyor.

Dört dönemdir, oturduğu Cedit Mahallesi'nin muhtarlığını da yürüten Hüsamettin Güngör'ün işleri son dönemde arttı. Ayakkabı tamiri için gelen müşterilerden başını alamayan Hüsamettin Güngör, gece yarılarına kadar siparişleri yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine eskileri tamir ettirdiğini söyleyen Hüsamettin Güngör, "1,5 metrekarelik dükkanda çalışıyorum. Tamir için tüm aletler bende var. Dükkanım kira. İlk zamanlar kira zor geliyordu. Şimdi rahatım. Müşteri buraya alıştı. Değiştirmeyi düşünmüyorum. İki çocuk büyüttüm bu mesleği yaparak. Okuttum, evlendirdim. Boş zamanlarda kılıf dikiyorum. Akıllı telefonlara, kemere takılan kılıflarım tutuldu. Fakat şimdi ayakkabı tamiri patladı. Vatandaş 'tamir ettirerek bir yıl daha giyerim' diyor. Müşteri memnun, tabi ki ben de memnunum. Para kazanıyorum. Allah'ım sağlık, sıhhat verdikçe mesleğimi devam ettireceğim" dedi.

Kaynak: DHA