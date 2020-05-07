29 yılda tamamlanan yığma taş cami, millet bahçesindeki konumuyla yaşam merkezi olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

29 yılda tamamlanan yığma taş cami, millet bahçesindeki konumuyla yaşam merkezi olacak

29 yılda tamamlanan yığma taş cami, millet bahçesindeki konumuyla yaşam merkezi olacak
07.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:02

Giresun'da yığma taşla 29 yılda yapımı tamamlanan Sarayburnu Camisi, doğusundaki alana uygulanacak Millet Bahçesi Projesi'yle yaşamın odağı olacak.

Giresun'da yığma taşla 29 yılda yapımı tamamlanan Sarayburnu Camisi, doğusundaki alana uygulanacak Millet Bahçesi Projesi'yle yaşamın odağı olacak.

Bulancak ilçesinde temeli 1987'de atılarak imece usulüyle uzun yıllar sonra tamamlanan Sarayburnu Camisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de yapıldı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki cami, Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanmış görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Caminin doğusundaki alanda uygulanacak Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesi ise bir süre önce yapıldı. Yoğun ziyaretçi alan camiye ilginin millet bahçesiyle artması bekleniyor.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarayburnu Camisi'nin ilçeye ayrı bir güzellik ve maneviyat kattığını söyledi.

Caminin tamamının taşların işlenmesiyle yapılmış olduğunu belirten Yakar, "Caminin temeli atıldığında ben 15-16 yaşlarındaydım. Yapımı uzun sürdü. Tamamı kesme taş, bu da ayrı bir güzelliği. Cumhuriyet tarihinde kesme taş ve el işçiliğiyle yapılan tek örnek cami." dedi.

Yakar, camide aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebildiğine dikkati çekerek, "Bu cami dolar mı? şeklinde eleştiriler vardı ancak özellikle manevi gecelerde caminin içi değil dışı da dolup taşıyor. Sarayburnu Camisi tarihe geçen, uzun yıllar da nesillere hitap edecek bir cami." diye konuştu.

Caminin doğusundaki 36 bin metrekarelik alanda millet bahçesi projesinin hayata geçirileceğini belirten Yakar, şöyle devam etti:

"Caminin doğusunda bulunan evlerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızdan kamulaştırma desteği istemiştik, Cumhurbaşkanımız da buna sıcak baktı. Bu evlerin kamulaştırılmasıyla o alandaki 36 bin metrekare arazimiz Millet Bahçesi olacak. Ülkemize ve ilçemize güzellik katacak bir proje olacak."

Recep Yakar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığında projenin ihalesinin gerçekleştiğini bildirerek, "Yaklaşık 27 milyon 500 bin lira maliyetle Bulancak Millet Bahçesi Projesi 300 günde tamamlanacak. Projede kütüphane, restoran, 200 araçlık yer altı ve üstü otoparklar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, oturma alanları yer alıyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananlar için dinlenme alanı

Millet Bahçesinin Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananlara da hitap edeceğine dikkati çeken Yakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu İpek Yolunun bir uzantısı olarak değerlendirebiliriz. Bir ucu Türk Cumhuriyetlerinden Çin'e, bir ucu Avrupa'ya bağlanan bir yol. Yolculuk esnasında da ihtiyaçlar ortaya çıkıyordu. Özelikle seyahat halindeki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını mola verip görebileceği bir ortam olacak. Gelen kişiler hem ibadetini yapabilecek hem de Millet Bahçesinde her ihtiyacını karşılayacak. Ailece gelenler kitaplarını okuyabilecek, denizi izleyebilecek, yürüyüş de yapabilecek."

Yakar, caminin ziyaretçi ilgisinin millet bahçesinin tamamlanmasıyla katlanacağını dile getirerek, "Sarayburnu Camisi ile Millet Bahçesi bütünleşmiş oldu, camimiz vardı ancak sosyal alanlar yeterli değildi, şimdi tüm ihtiyaçlar karşılanmış olacak." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi Haber
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haber
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı Haber
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haber
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Haber
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış
Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: 29 yılda tamamlanan yığma taş cami, millet bahçesindeki konumuyla yaşam merkezi olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:15:45. #1.15#
title