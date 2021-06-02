29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timlerince Mayıs ayı içerisinde Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ve 29 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Motosikletli Polis Timlerince Mayıs ayı içerisinde Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ve 29 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Mayıs ayı içerisinde Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 33 adet fişek ele geçirilerek 5 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Çalışmaların devamında, 4 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 3 fişek halinde esrar, 2 fişek metamfetamin, 1 fişek esrar tohumu, 194 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan şüpheliler ve malzemeler narkotik birime teslim edildi.

Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit, Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından aranan 18 şahıs ve 11 farklı suçtan hakkında toplamda 29 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 9 araç sürücüsü ise yakalanarak gerekli işlem yapılmak üzere trafik birimine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Kartı sıkışınca öfkelenen vatandaş ATM'yi taşladı! O anlar kamerada
Kartı sıkışınca öfkelenen vatandaş ATM'yi taşladı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Ziya Selçuk Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Demet Evgar Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Merih Demiral Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:15:48. #1.16#

title