29. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav Sonuçları Açıklandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

29. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav Sonuçları Açıklandı!

29. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav Sonuçları Açıklandı!
Habermetre - Haberler | Toplum

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla 3 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen 29.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla 3 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen 29. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav sonuçları açıklandı.

7 dalda 8. 575 öğrencinin başvurduğu sınav sonucunda yapılan değerlendirmelere göre 418 öğrenci yaz okulu ve ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanmıştır.

Sonuçlara https://e-bideb. tubitak. gov. tr/olimpiyatSinavSonucSistemi. htm adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu programı ilerleyen tarihlerde web sayfası üzerinden duyurulacaktır.

Sınava katılan tüm öğrencileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Yaz okulu ve ikinci aşama sınavına hak kazanan öğrencilerin okullarına göre dağılım listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yaz okulu ve ikinci aşama sınavına hak kazanan öğrencilerin BİLSEM'lere göre dağılım listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yaz okulu ve ikinci aşama sınavına hak kazanan öğrencilerin illere göre dağılım listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
29. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav Sonuçları Açıklandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:37:30. #1.16#

title