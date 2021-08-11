29. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav Sonuçları Açıklandı!

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla 3 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen 29.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla 3 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen 29. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav sonuçları açıklandı.

7 dalda 8. 575 öğrencinin başvurduğu sınav sonucunda yapılan değerlendirmelere göre 418 öğrenci yaz okulu ve ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanmıştır.

Sonuçlara https://e-bideb. tubitak. gov. tr/olimpiyatSinavSonucSistemi. htm adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu programı ilerleyen tarihlerde web sayfası üzerinden duyurulacaktır.

Sınava katılan tüm öğrencileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Yaz okulu ve ikinci aşama sınavına hak kazanan öğrencilerin okullarına göre dağılım listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yaz okulu ve ikinci aşama sınavına hak kazanan öğrencilerin BİLSEM'lere göre dağılım listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yaz okulu ve ikinci aşama sınavına hak kazanan öğrencilerin illere göre dağılım listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre