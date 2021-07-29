29 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Temmuz Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31552 sayılı Resmi Gazete
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29 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Temmuz Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31552 sayılı Resmi Gazete

29 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Temmuz Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31552 sayılı Resmi Gazete
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29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Temmuz Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Temmuz Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13/07/2021 Tarihli ve 597 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/24439 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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29 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Temmuz Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31552 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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