29 Temmuz 2021 Kanal d Yayın Akışı
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29 Temmuz 2021 Kanal d Yayın Akışı

29 Temmuz 2021 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

29 Temmuz 2021 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 Yalan Dünya

03:45 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Jason Bourne

22:45 Jason Bourne

29 Temmuz 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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