29 Temmuz 2020 Çarşamba 31200 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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29 Temmuz 2020 Çarşamba 31200 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 29 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 29 Temmuz 2020 ve 31200 sayılı Resmi Gazete...

29 Temmuz 2020 Çarşamba 31200 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
29.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:07

29 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 216 sayfadan oluşan 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31200 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

–– Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/18)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2017/3 (Değişik İşler), K: 2020/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/7 (Değişik İşler), K: 2020/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/8 (Değişik İşler), K: 2020/6 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/11 (Değişik İşler), K: 2020/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/126, K: 2020/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

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