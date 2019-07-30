29 Temmuz 2019 Haberleri
29 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, üstsüz pozuyla mest etti
- Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e: Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyorlar
- Gökçek'ten AK Parti'de kripto FETÖ'cüler var itirafı! Patron ve patroniçe vurgusu
- Güzel şarkıcı Anne-Marie festivali iptal edilince ücretsiz konser verdi
- Efsanelerden Fenerbahçe'ye AUDI Cup öncesi destek
- Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan görüntü büyük tepki topladı
- Feride Hilal Akın, cesur dansıyla dikkatleri üzerine topladı!
- Olay görüntüyle ilgili açıklama geldi! Dikkat çeken 'bebek bezi' detayı
- Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi tedavi altına alındı
- Stoke City'den Beşiktaş'a resmi Indi yanıtı!
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi öldü
- 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
- İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
- Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!
- Real Madridli taraftarların Cristiano Ronaldo'nun, Florentino Perez ile sarılması sonrası yaptığı tezahürat dikkat çekti!
- Beşiktaş, Apollon Larissa ile berabere kaldı! İşte karşılaşmadan kareler
- Trabzonspor, Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı
- Terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan kadın, emniyetin operasyonuyla yakalandı
- Brezilya'daki Altamira hapishanesinde isyan çıktı! 52 mahkum yaşamını yitirdi
- Vincent Aboubakar, Portekiz'de istenmeyen adam ilan edildi
- 29 Temmuz MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango tam liste
- Şempanzeler 4 ayak üzerinde yürümeyi unutarak 2 ayak üzerinde yürüdü!
- Cumhurbaşkanlığı'nın adını kullanıp vurgun yaptı
- Gri listede aranan terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi
- Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı
- Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euroya aldı
- Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şampiyonluk mesajı: Mazeret kabul etmiyoruz
- Aston Villa, Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklifte bulundu
- Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Ajax'la 1-1 berabere kaldı
- Güzel şarkıcı Fatma Turgut'tan samimi itiraf: Aldattım!
- Fenerbahçe'ye Münih'te coşkulu karşılama
- Denizlispor, Zakarya Bergdich'i transfer etti
- Gençleştirme programını kullanan Yılmaz Erdoğan, oğluna benzetildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu sporcuları tebrik etti
- Yan bakma kavgasında yaralanan Ömer'in annesi: İzlediğim benim çocuğummuş
- Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i transfer etti
- Meral Akşener: AK Partili vekillerin eşleri 'benimkini azarla' diye arardı
- Almanya'da raylara itilen anne kurtuldu, 8 yaşındaki çocuğu ise hayatını kaybetti
- Perinçek'ten S-400 yorumu: Manavdan domates gibi seçilen silahlar değil
- Selde kaybolan çocukların yürek yakan son görüntüleri ortaya çıktı
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03:38 Bakan Dönmez, "Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi...