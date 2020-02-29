29 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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29 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

29.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:53
29 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 29 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Balıkyolu Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:40:56.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kısırkaya Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:26:22.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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