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29 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor20.00 Fraport TAV Antalyaspor - FenerbahçeGALATASARAYSarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

29.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:30
29 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor20.00 Fraport TAV - Fenerbahçe

GALATASARAYSarı kırmızılı takım, maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ-Takım izinli

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Osmanlıspor - Fatih Karagümrük16.30 Eskişehirspor - Akhisarspor19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ17.30 Frutti Extra Bursaspor - Teksüt BandırmaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - Çankaya Üniversitesi15.00 BB Adana Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare16.00 BOTAŞ - Bellona Kayseri Basketbol16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Galatasaray

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi17.30 VakıfBank - BeşiktaşAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor15.30 Tokat Belediye Plevne - Arhavi Voleybol16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Toto18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor19.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor

CİMNASTİKMersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Brighton - Crystal Palace (Cenk Tosun)19.00 Sparta Prag - Zlín (Semih Kaya)20.30 Köln - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)22.30 Antwerp - KV Oostende (Sinan Bolat)

23.00 Granada - Celta Vigo (İsmail Köybaşı - Okay Yokuşlu)


Kaynak: DHA

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