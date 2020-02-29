29 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi
Çaykur Rizespor20.00 Fraport TAV Antalyaspor - FenerbahçeGALATASARAYSarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
SÜPER LİG
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe
GALATASARAYSarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ-Takım izinli
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Osmanlıspor - Fatih Karagümrük16.30 Eskişehirspor - Akhisarspor19.00 Adana Demirspor - Hatayspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ17.30 Frutti Extra Bursaspor - Teksüt BandırmaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - Çankaya Üniversitesi15.00 BB Adana Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare16.00 BOTAŞ - Bellona Kayseri Basketbol16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Galatasaray
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi17.30 VakıfBank - BeşiktaşAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor15.30 Tokat Belediye Plevne - Arhavi Voleybol16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor19.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor
CİMNASTİKMersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası devam ediyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Brighton - Crystal Palace (Cenk Tosun)19.00 Sparta Prag - Zlín (Semih Kaya)20.30 Köln - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)22.30 Antwerp - KV Oostende (Sinan Bolat)
23.00 Granada - Celta Vigo (İsmail Köybaşı - Okay Yokuşlu)
Kaynak: DHA