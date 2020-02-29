29 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı
29 Şubat 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:45 Benim Adım Melek
01:15 Şampiyon
01:30 Tutunamayanlar
02:55 Aileler Yarışıyor
03:20 3'te 3 Tarih
03:35 1'de Bugün
03:45 Aileler Yarışıyor
05:10 İncir Ağacı
05:10 Ömür Dediğin
05:40 Küçük Hanımefendi
06:10 Baba Can'dır
06:10 Küçük Hanımefendi
07:20 Beni Böyle Sev
09:30 İyi Fikir
09:45 Tozkoparan
10:00 1'de Bugün
10:10 Tozkoparan
11:20 Mavi Bisiklet
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:50 Tutunamayanlar
12:50 Şampiyon
13:00 Aileler Yarışıyor
13:35 Tutunamayanlar
15:15 İncir Ağacı
15:20 1'de Bugün
15:30 Benim Adım Melek
15:50 Vuslat
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Benim Adım Melek
23:45 3'te 3 Tarih
Kaynak: InterSinema.com