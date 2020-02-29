29 Şubat 2020 Star Yayın Akışı
29 Şubat 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Güvercin
00:30 Çember: Kızımı Bulun
02:20 Sevdim Seni Bir Kere
02:45 Deccal 2
04:40 Sevdim Seni Bir Kere
04:45 Güvercin
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:40 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Çilek Kokusu
07:30 Hayat Sırları
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
09:45 Çocuk
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:30 Afacan Beşler
13:00 Dizi
13:30 Gerçeğin Peşinde
14:15 Ninja Kaplumbağalar 2
16:00 Güvercin
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Dizi
20:00 Mumya
22:00 Mumya
Kaynak: InterSinema.com