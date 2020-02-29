29 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

29.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güvercin

00:30 Çember: Kızımı Bulun

02:20 Sevdim Seni Bir Kere

02:45 Deccal 2

04:40 Sevdim Seni Bir Kere

04:45 Güvercin

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:40 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Çilek Kokusu

07:30 Hayat Sırları

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

09:45 Çocuk

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:30 Afacan Beşler

13:00 Dizi

13:30 Gerçeğin Peşinde

14:15 Ninja Kaplumbağalar 2

16:00 Güvercin

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Dizi

20:00 Mumya

22:00 Mumya

Kaynak: InterSinema.com