29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı
29 Şubat 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Babamın Ceketi
00:30 Hekimoğlu
01:15 Gönül Yarası
02:25 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
03:15 Gelinim Mutfakta
03:30 Kuzey Güney
04:30 Tatlı İntikam
05:30 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Longwood Efsanesi
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:30 Sevimli Yunus
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15:00 Zalim İstanbul
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
19:45 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:00 Afili Aşk
20:00 İki İyi Çocuk
21:00 Arka Sokaklar
22:00 Hekimoğlu
23:15 Kanlı Dövüş
Kaynak: InterSinema.com