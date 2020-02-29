29 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

29.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

00:15 Müthiş Bir Film

01:45 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

02:00 Yol Ayrımı

02:15 Zümrüdüanka

02:30 Son Dakika

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

04:35 Kadın

06:00 İnadına Aşk

06:00 Zümrüdüanka

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

12:15 Zümrüdüanka

13:45 Temizlik Benim İşim

14:30 Şevkat Yerimdar

15:00 Zümrüdüanka

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:15 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

20:00 Zümrüdüanka

Kaynak: InterSinema.com