29 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
29 Şubat 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
00:00 Futbolun Şehirleri
00:30 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Sonu
02:45 Maç Sonu
03:45 Maç Saati
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
06:00 Maç Sonu
06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:30 Dünden Bugüne
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Maç Sonu
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Dünden Bugüne
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
14:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:35 Maç Başlıyor
14:45 Özel Röportaj
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
15:30 Dünden Bugüne
16:00 Maç Önü
16:00 Özel Röportaj
17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Maç Başlıyor
17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
17:30 Haftanın Öyküleri
17:45 Süper Lig Top 10
17:45 Devre Arası
18:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
18:00 Futbolun Şehirleri
18:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:30 Maç Önü
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
20:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
21:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com