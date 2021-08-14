29 sikkeyi piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
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29 sikkeyi piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

29 sikkeyi piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da tarihi eser niteliğindeki sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da tarihi eser niteliğindeki sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Y.Ö. ve Ş.Ç.'nin yasadışı yollardan temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin kullanmış olduğu araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken S.Ç.'nin, 'Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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