29 Ocak Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?
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29 Ocak Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

29.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:07
29 Ocak Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

FOX TV'de Yayınlanan Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın son temizlik günüydü. 29 Ocak Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? FOX TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmektedir.

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. "En iyi temizliği ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

29 OCAK 2021 TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli olacak. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN DURUMU NEDİR?

Temizlik Benim İşim'de haftanın puanları henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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