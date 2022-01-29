29 Ocak Resmi Gazete kararları neler? SON DAKİKA! 29 Ocak Resmi Gazete yayımlandı mı? işte detaylar..

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Ocak Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ocak Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

29 OCAK RESMÎ GAZETE KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7353 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5132)

–– 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?5133)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5134)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

YÖNETMELİKLER

–– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği

–– Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

GENELGE

–– Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/4)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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