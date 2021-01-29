29 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 29 Ocak sünnet konseptiyle tarzlar yarıştı.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da kolyeyi ve saati alan isimler belli oldu! Peki, Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 29 Ocak bölümünde Doya Doya Moda'da sünnet konsepti uygulandı. Kızlar sünnet anneleri ve erkekler kirveler olarak giyildi ve tarzlarını konuşturdu. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismini Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu belirledi. Peki, Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı? 29 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KOLYEYİ KİM ALDI, SAATİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda kızlarda bu haftanın birincisi 98 puanla Ceren oldu ve Ceren 2. kolyesini aldı! Erkeklerde ise Doya Doya Moda'nın bu haftaki birincisi 105 puanla Adnan oldu ve saatin sahibi oldu!

BU HAFTA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

29 Ocak 2021 Doya Doya Moda yarışmasında erkeklerde Ufuk, Batıcan ve Ahmet eleme adayı oldu. Bu hafta erkeklerden elenen isim Ufuk oldu. Kızlarda ise bu hafta Doya Doya Moda eleme potasına Birben ve Ayşegül girdi. Elenen isim ise Ayşegül oldu.