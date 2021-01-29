29 Ocak Cuma | Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik Yoğunluğu, Kapalı Yollar!
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29 Ocak Cuma | Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik Yoğunluğu, Kapalı Yollar!

29.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:02
29 Ocak Cuma | Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik Yoğunluğu, Kapalı Yollar!

29 Ocak Cuma tarihinde ülkedeki günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu haritası verileri güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından vatandaşlara sunuluyor. Türkiye 29 Ocak Cuma tarihindeki yol durumunu, kapalı yolları ve trafik yoğunluk haritasını burada bulabilirsiniz!

Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. Kişisel araçlarıyla ya da toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlar her gün İstanbul ve tüm Türkiye yol durumunu ve trafik yoğunluğunu dikkate almalıdırlar. Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. İşte 29 Ocak Cuma günü trafik yoğunluğu, yol durumu ve kapalı yollar!

YOL DURUMU VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yol durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah analizleri her gün güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. Bu veriler tüm Türkiye'deki var olan yol durum ve çalışmalarını kapsar. Burada ayrıca Günlük Yol Durumu Bülteni, Trafiğe Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yollara ulaşabilirsiniz!

GÜNCEL YOL DURUMU VE GÜZERGAH ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ!

29 OCAK 2021 TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

29 Ocak 2021 günü trafiğe kapalı olan tüm yolar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından listelenmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünden Bildirilen Kapalı Yollar Listesi İçin Tıklayın!

KAR VE TİPİDEN DOLAYI KAPALI YOLLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

Trafik Yoğunluğu Haritası, güncel olarak değişen ve bölge bölge ayrılan bir haritadır. Haritanın sağ üst köşesinden bulunduğunuz şehri seçebilir ve anlık yol durumuna bakabilirsiniz. Kırmızı olan yollar şu an için kapalı ya da yoğun olan yollardır. Yeşil yollar ise rahat ve hızlıca ulaşabileceğinizi gösterir.

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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