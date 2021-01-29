29 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
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29 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

29.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 06:47
29 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

29 Ocak 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Haberler

01:05 Biatlon

02:30 Nordic Combined

03:00 Nordic Combined

03:30 Alp Disiplini

03:30 Kayakla Atlama

04:00 Alp Disiplini

04:15 Kayakla Atlama

05:00 Snooker

07:00 Alp Disiplini

07:00 Nordic Combined

08:00 Nordic Combined

08:15 Biatlon

09:00 Kayakla Atlama

09:15 Biatlon

10:00 Biatlon

10:30 Nordic Combined

10:30 Snooker

11:00 Nordic Combined

11:30 Snooker

11:30 Kayaklı Koşu

11:30 Tenis

12:15 Kayaklı Koşu

12:25 Snooker

13:05 Kayaklı Koşu

13:30 Tenis

14:30 Kızak

15:15 Kayakla Atlama

15:30 Kızak

15:30 Snooker

16:10 Kızak

16:55 Snooker

17:05 Kayakla Atlama

19:00 Nordic Combined

20:00 Kızak

20:00 Kayakla Atlama

21:00 Haberler

21:05 Snooker

Kaynak: InterSinema.com

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