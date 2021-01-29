29 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
29 Ocak 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:05 Biatlon
02:30 Nordic Combined
03:00 Nordic Combined
03:30 Alp Disiplini
03:30 Kayakla Atlama
04:00 Alp Disiplini
04:15 Kayakla Atlama
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
07:00 Nordic Combined
08:00 Nordic Combined
08:15 Biatlon
09:00 Kayakla Atlama
09:15 Biatlon
10:00 Biatlon
10:30 Nordic Combined
10:30 Snooker
11:00 Nordic Combined
11:30 Snooker
11:30 Kayaklı Koşu
11:30 Tenis
12:15 Kayaklı Koşu
12:25 Snooker
13:05 Kayaklı Koşu
13:30 Tenis
14:30 Kızak
15:15 Kayakla Atlama
15:30 Kızak
15:30 Snooker
16:10 Kızak
16:55 Snooker
17:05 Kayakla Atlama
19:00 Nordic Combined
20:00 Kızak
20:00 Kayakla Atlama
21:00 Haberler
21:05 Snooker
Kaynak: InterSinema.com