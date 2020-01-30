29 Ocak 2020 Haberleri
29 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
30.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:18
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak
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- Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'Depremde kar tatiline gitti' eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak
- Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak
- Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor
- Son dakika: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum
- İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
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- Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif
- Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı
- Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı
- Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler
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- Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu
- Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog
- Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü
- Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı
- Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı
- Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu
- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı
- UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı
- Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili 'Hata yaptık' diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı
- Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı
- Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi
- Eşine cinsel saldırıda bulunan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti
- Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı
- Maça girmek için kılık değiştiren De Rossi, bambaşka biri oldu
- Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı
- Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı
- Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı
- Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi
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- Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü
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- Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi