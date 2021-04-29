29 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 30 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman?
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29 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 30 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman?

29 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 30 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ramazan ayında oruçlarını tutan ve akşam ezanının okunmasını İzmir İzmir halkı, 30 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman ve 29 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman, sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, 29 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 29 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman?

Oruçlarını açmak isteyen İzmir halkı, iftar vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Sahur vaktinin de merak edenler 29 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman, sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 29 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman? 30 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman?

29 NİSAN PERŞEMBE İZMİR İFTAR VAKTİ, EZAN VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir iftar vakti: 20.08

30 NİSAN İZMİR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir sahur vakti: 04.38

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.31

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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