29 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
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29 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

29 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

29 Nisan 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:15 Süper Lig Özetler

04:35 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Almanya Bundesliga Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

17:50 Takvim Yaprakları

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

19:00 Aktüel Futbol

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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