29 Nisan 2021 Haberleri
29 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Koyu Fenerbahçeli Fazıl Say'dan Ali Koç'a destek: En çok onun kahrolduğunu hissediyorum
- Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek
- Erol Bulut'la rakip olduğunda, 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi
- Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı
- Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı
- Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek
- Hong Kong'da bir kişide koronavirüsün bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantı birden görüldü
- Evini ateşe veren şahıs, kendini cam parçalarıyla yaraladı
- Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
- Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?
- Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
- Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü
- Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
- İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi
- Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
- TBMM'ye sunulan Hacettepe araştırması: 10 kadından 4'ü şiddete maruz kalıyor
- 17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
- Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
- Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
- Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
- Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
- Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu
- İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi
- Yılmaz Vural hakemlere sert çıktı: Kimse babanızın oğlu değil, yanında küfür ediliyor ve duymazdan geliyorsun!
- 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
- Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı
- Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı
- Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi
- Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, 'Cezamı çekeceğim' dedi
- Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
- Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş
- Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor
- Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek
- Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
- Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı
- Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı