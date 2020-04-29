29 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
29 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 2018 Dünya Kupası Özetler
00:40 Juventus Goller
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER
01:00 Fransa - İngiltere
01:00 Brezilya - İskoçya
02:40 Spor Akşamı
03:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor ve Sağlık
04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 Almanya - Yugoslavya
04:00 İspanya - Nijerya
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 Lig Hatırası
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - İskoçya
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
07:00 Almanya - Yugoslavya
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Efsanelerin İzinde
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
10:30 Fransa - Suudi Arabistan
10:30 Hollanda - Güney Kore
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Arjantin - Jamaika
12:15 Hollanda - Meksika
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
21:40 Kamu Spotu: Evde Spor
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
23:00 Fransa - Danimarka
Kaynak: InterSinema.com