29 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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29 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

29 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
29.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 2018 Dünya Kupası Özetler

00:40 Juventus Goller

00:55 Takvim Yaprakları

01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER

01:00 Fransa - İngiltere

01:00 Brezilya - İskoçya

02:40 Spor Akşamı

03:40 2018 Dünya Kupası Özetler

03:40 Siyah Beyaz Anılar

03:55 Spor ve Sağlık

04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

04:00 Almanya - Yugoslavya

04:00 İspanya - Nijerya

05:40 Lig Hatırası 89-90

05:40 Lig Hatırası

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - İskoçya

07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

07:00 Almanya - Yugoslavya

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Efsanelerin İzinde

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

10:30 Fransa - Suudi Arabistan

10:30 Hollanda - Güney Kore

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Arjantin - Jamaika

12:15 Hollanda - Meksika

12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 2018 Dünya Kupası Özetler

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

21:40 Kamu Spotu: Evde Spor

21:45 Bir Zamanlar

22:00 Spor Akşamı

23:00 Almanya - Portekiz

23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

23:00 Fransa - Danimarka

Kaynak: InterSinema.com

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