29 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 29 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 2018 Dünya Kupası Özetler 00:40 Juventus Goller 00:55 Takvim Yaprakları 01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER 01:00 Fransa - İngiltere 01:00 Brezilya - İskoçya 02:40 Spor Akşamı 03:40 2018 Dünya Kupası Özetler 03:40 Siyah Beyaz Anılar 03:55 Spor ve Sağlık 04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 04:00 Almanya - Yugoslavya 04:00 İspanya - Nijerya 05:40 Lig Hatırası 89-90 05:40 Lig Hatırası 06:05 İngiltere Premier Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Brezilya - İskoçya 07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 07:00 Almanya - Yugoslavya 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Efsanelerin İzinde 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 10:30 Fransa - Suudi Arabistan 10:30 Hollanda - Güney Kore 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Arjantin - Jamaika 12:15 Hollanda - Meksika 12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 2018 Dünya Kupası Özetler 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 2018 Dünya Kupası Özetler 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 21:40 Kamu Spotu: Evde Spor 21:45 Bir Zamanlar 22:00 Spor Akşamı 23:00 Almanya - Portekiz 23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 23:00 Fransa - Danimarka Kaynak: InterSinema.com