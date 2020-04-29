29 Nisan 2020 Çarşamba 31113 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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29 Nisan 2020 Çarşamba 31113 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 29 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 29 Nisan 2020 ve 31113 sayılı Resmi Gazete...

29 Nisan 2020 Çarşamba 31113 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
29.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:17

29 Nisan tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 48 sayfadan oluşan 29 Nisan 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31113 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya AKEV Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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