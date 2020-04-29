29 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
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29 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

29 Nisan 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

29 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
29.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:50 Evde Biz Bize

02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:30 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kuruluş Osman

21:00 Kuruluş Osman

23:45 Son Durak

Kaynak: InterSinema.com

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