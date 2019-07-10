29 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
29 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
29 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA
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