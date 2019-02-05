29 Milyon 520 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

MERSİN Polisi, karayolu üzerindeki depoda yurda kaçak yollardan sokulan 4 milyon TL değerinde 29 milyon 520 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kaçakçıdan biri tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Operasyonda, 20 milyon 100 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin adet üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK bandrolü bulunan makaron ile 2 milyon 500 adet adet tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış kullanılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün ve 2 ton 500 kilo yaprak tütün ele geçirdi. Piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 4 kişiden M.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Mersin

Kaynak: DHA