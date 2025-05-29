Papara ne zaman açılacak 29 Mayıs? Papara açılacak mı?

Papara ne zaman açılacak 29 Mayıs? Papara açılacak mı?
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29 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla birçok kullanıcı "Papara ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Elektronik ödeme sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı bu dönemde, Papara hesabına erişemeyen kullanıcılar sosyal medyada "Papara açılacak mı?" şeklindeki sorularla gündemi meşgul ediyor.

"Papara ne zaman açılacak?" sorusu, özellikle uygulamaya giriş yapamayan binlerce kullanıcı için büyük önem taşıyor. Son günlerde yaşanan erişim sorunlarının ardından, Papara açılacak mı sorusu hem finans hem de teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Papara ne zaman açılacak 29 Mayıs? Papara açılacak mı?

PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Şirketin içinde bulunduğu adli süreç ve kayyum kararı, Papara'nın tekrar ne zaman aktif hâle geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

29 Mayıs'ta Papara'nın Durumu: Açılacak mı?

PAPARA AÇILACAK MI?

29 Mayıs 2025 itibarıyla Papara uygulamasına erişim sorunları devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik operasyon düzenlenmiş ve şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi gözaltına alınmıştır. Bu gelişmelerin ardından şirkete kayyum atanmış ve Papara uygulamasına erişim sağlanamamaya başlanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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