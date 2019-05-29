29 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgula! 750 bin lirayı 3 kişi paylaştı!

29 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın talihlileri belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi çıktı. Büyük ikramiyeyi paylaşan talihliler, kişi başına 250'şer bin lira kazandılar. 937. haftanın Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları ve kupon sorgulama haberimizde.

29 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 1, 9, 27, 31, 32 + 9

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 322 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Fatih, Antalya'nın Kumluca ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 139'ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508'er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58'er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25'er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 441bin 833 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 810 bin 783 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 452 bin 191 lira aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 13, 19, 23, 33 ve 11 olarak belirlendi.

Şans Topu 936'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 780 bin 507 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 37 kişi 2 bin 41'er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401'er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39'ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25'er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?



Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.