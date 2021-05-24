29 Mayıs İstanbul'un fethine özel, Boğaz Kupası Yat Yarışları düzenlenecek
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29 Mayıs İstanbul'un fethine özel, Boğaz Kupası Yat Yarışları düzenlenecek

29 Mayıs İstanbul'un fethine özel, Boğaz Kupası Yat Yarışları düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu, Boğaz Kupası Yat Sınıfları Yarışları'nın, İstanbul'un fethinin kutlamaları kapsamında, 29 Mayıs Cumartesi günü düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Boğaz Kupası Yat Sınıfları Yarışları'nın, İstanbul'un fethinin kutlamaları kapsamında, 29 Mayıs Cumartesi günü düzenleneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından organize edileceği belirtilen yarışlarda milli birlik ve beraberliğin denizlerde de kutlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yarışlar, saat 13.50'de Büyükdere'de başlayacak, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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29 Mayıs İstanbul'un fethine özel, Boğaz Kupası Yat Yarışları düzenlenecek - Haberler Spor
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