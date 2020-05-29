29 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 29 Mayıs Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 29 Mayıs Cuma günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah,Bolluca Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.05.2020 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.05.2020 10:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.05.2020 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Kandilli Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.05.2020 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.