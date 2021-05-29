29 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:30 Altınordu - Altay
03:15 TFF 1. Lig Kısa Özet
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
05:00 Gamer
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 Kolaysa Anlat
12:00 Gamer
13:00 Geniş Özet
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 Brentford - Swansea
19:00 Kupa Seremonisi
19:15 Geniş Özet
20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:45 Man. City - Chelsea
Kaynak: InterSinema.com