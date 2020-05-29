29 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

29 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

29 Mayıs 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

29 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
29.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Serçelerin Şarkısı

01:20 Soru Küpü

01:45 Ege'nin Hamsisi

02:00 Ege'nin Hamsisi

02:00 Aslan Ailem

03:15 Zinde Kal

03:30 Ege'nin Hamsisi

04:05 Vefa Dediğin

04:25 Tam Zamanı

04:35 Dert Ortağı

04:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

04:55 Uzaktan Erişim

05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

20:00 Sultan

22:30 Soru Küpü

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Esra Erol Demet Akbağ Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: 29 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 06:46:01. #1.15#
title