29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
29 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Türkiye - Brezilya
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 2019 İtalya Süper Kupa Final Karşılaşması Juventus - Milan
01:00 Juventus - Milan
01:40 Süper Lig Goller
01:50 TFF 1. Lig Goller
02:45 Süper Lig Goller
02:55 Kamu Spotu Evde Spor
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
03:00 Türkiye - Moldova
03:40 Almanya'dan Futbol
04:20 Spor Kitaplığı
04:25 Takvim Yaprakları
04:30 Unutulmaz Maçlar
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:50 TFF 1. Lig Goller
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Brezilya
07:00 2003 Konfederasyon Kupası Yarı Final Futbol Karş. Almanya –
07:00 Almanya - Meksika
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Hoffenheim - Köln
10:30 Fransa - Arjantin
10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş. Fransa - Arjantin
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Almanya - Meksika
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Finali Futbol Karş. Şili - Almany
12:15 Şili - Almanya
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
16:00 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması İnter - Napoli
16:00 Inter - Napoli
17:45 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Süper Lig Özetler
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Akşamı
23:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Türkiye – Belçika
23:00 Türkiye - Belçika
23:00 İsveç - Türkiye
Kaynak: InterSinema.com