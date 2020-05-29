29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 29 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Türkiye - Brezilya 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Efsanelerin İzinde 01:00 2019 İtalya Süper Kupa Final Karşılaşması Juventus - Milan 01:00 Juventus - Milan 01:40 Süper Lig Goller 01:50 TFF 1. Lig Goller 02:45 Süper Lig Goller 02:55 Kamu Spotu Evde Spor 03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova 03:00 Türkiye - Moldova 03:40 Almanya'dan Futbol 04:20 Spor Kitaplığı 04:25 Takvim Yaprakları 04:30 Unutulmaz Maçlar 06:10 Süper Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:50 TFF 1. Lig Goller 06:55 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Brezilya 07:00 2003 Konfederasyon Kupası Yarı Final Futbol Karş. Almanya – 07:00 Almanya - Meksika 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Hoffenheim - Köln 10:30 Fransa - Arjantin 10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş. Fransa - Arjantin 12:10 Spor Kitaplığı 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 Almanya - Meksika 12:15 2017 Konfederasyon Kupası Finali Futbol Karş. Şili - Almany 12:15 Şili - Almanya 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:25 Süper Lig Özetler 16:00 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması İnter - Napoli 16:00 Inter - Napoli 17:45 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Süper Lig Goller 18:50 TFF 1. Lig Goller 19:00 Nostaljik Maçlar 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Ustalara Saygı 21:25 Süper Lig Özetler 21:45 Bir Zamanlar 22:00 Spor Akşamı 23:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Türkiye – Belçika 23:00 Türkiye - Belçika 23:00 İsveç - Türkiye Kaynak: InterSinema.com