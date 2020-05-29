29 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı 29 Mayıs 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Mekanik 2: Suikast 00:30 Galip Derviş 02:00 Poyraz Karayel 02:00 Taksi 5 04:15 Galip Derviş 04:45 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Mekanik 2: Suikast 20:00 Arka Sokaklar 22:15 Taksi 5 23:45 Beyaz Show Kaynak: InterSinema.com