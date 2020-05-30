29 Mayıs 2020 Haberleri
29 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
30.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:15
- Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
- Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
- Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
- Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
- İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
- İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
- Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
- Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
- Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
- George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
- Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
- Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
- Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
- Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
- Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
- Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder
- Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
- Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
- Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
- Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
- Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
- 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
- Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
- Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
- 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
- Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
- Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
- Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
- Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
- İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
- Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
- 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
- Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
- Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
- Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
- Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı