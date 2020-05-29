29 Mayıs 2020 Cuma 31139 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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29 Mayıs 2020 Cuma 31139 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 29 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 29 Mayıs 2020 ve 31139 sayılı Resmi Gazete...

29 Mayıs 2020 Cuma 31139 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
29.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:57

29 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 68 sayfadan oluşan 29 Mayıs 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31139 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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