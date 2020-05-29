29 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
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29 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

29 Mayıs 2020 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

29 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
29.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Görüşü

04:00 Gece Haberleri

05:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

08:00 Güne Merhaba

08:40 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Bugün

14:00 Bugün

15:00 Günlük

16:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

21:00 Akıl Çemberi

Kaynak: InterSinema.com

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