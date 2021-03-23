29 Mart MSÜ sınavı iptal mi? MSÜ ertelenir mi? ÖSYM giriş!
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29 Mart MSÜ sınavı iptal mi? MSÜ ertelenir mi? ÖSYM giriş!

23.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:37
29 Mart MSÜ sınavı iptal mi? MSÜ ertelenir mi? ÖSYM giriş!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı MSÜ sınavı için kısa zaman kaldı. Peki, 29 Mart MSÜ sınavı iptal mi? MSÜ ertelenir mi? ÖSYM giriş! MSÜ ile ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı; hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını açıkladı. Peki, 29 Mart MSÜ sınavı iptal mi? MSÜ ertelenir mi? ÖSYM giriş!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav için 10:00'dan sonra sınav giriş yerlerine adaylar alınmayacak. MSÜ sınav yerlerinin 1 hafta önceden açıklanması bekleniyor.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Lise sınavlarının ertelenmesi 29 Mart MSÜ sınavı iptal mi? MSÜ ertelenir mi? sorularını akıllara getirdi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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