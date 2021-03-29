29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?
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29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?

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29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?

29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrası yeni yasak var mı? Kafeler saat kaça kadar açık? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Artan vaka sayıları sonrası yeni düzenlemeler neler? Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?

KAFELER KAPANACAK MI?

29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası nasıl kararlar alındı? Sorunun yanıtı için haberimizi takip edebilirsiniz

RAMAZAN AYI TAM KAPANMA OLACAK MI?

Son dakika: Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Ramazan'da tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili bir karara varılacağı ve risk haritasının güncelleneceği düşünülüyor.

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin tedbir ve önlemler olmak üzere pek çok konuda önemli kararları alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınabilir.

Dilek Ulusan
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